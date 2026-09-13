बिहार के जमुई में डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बचाई 2 गर्भवती महिलाओं की जान

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नर्स मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर मदद करती दिख रही है। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब बिजली गुल होने से ऑपरेशन में दिक्कत आई हो। इससे बिजली और बैकअप सिस्टम की खराब हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, अस्पताल प्रबंधक ने इन समस्याओं के बार-बार होने की बात से इनकार किया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।