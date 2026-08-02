उत्तराखंड: ग्रामीणों ने छेड़छाड़ के आरोपी युवकों का मुंह काला कर 'बिच्छू बूटी' से रगड़ा, ऑनलाइन छिड़ी बहस

उत्तराखंड के सतौली गांव में छेड़छाड़ के आरोप में 2 युवकों को जमकर पीटा गया। मिली जानकारी के अनुसार, ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी गाड़ी से गांव से गुजर रहे थे और तभी लड़कियों पर गलत टिप्पणी करने लगे। यह देखकर गांव वाले और मौके पर मौजूद लड़कियां भड़क उठीं और उन्होंने उन युवकों को घेर लिया। गुस्साए गांव वालों ने उनका चेहरा काले रंग से पोत दिया और चप्पलों से उनकी पिटाई भी की। इसके बाद उन्हें 'बिच्छू बूटी' नाम के एक जंगली पौधे से रगड़ा गया, जिसके संपर्क में आने से तेज खुजली और जलन होती है। बाद में इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।