दिल्ली के द्वारका में ट्रक ने 2 बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और 3 गंभीर घायल
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दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्रिसेंट अपार्टमेंट सिग्नल के पास एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गौरव नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं।
हादसे में 3 और लोग, जिनकी पहचान हितेश (18), हर्षित (20) और ध्रुव (23) के तौर पर हुई है, घायल हो गए। इन सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
ड्राइवर होतम सिंह गिरफ्तार, FIR दर्ज
पुलिस ने आगरा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर होतम सिंह को दुर्घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हादसे में शामिल सभी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है।
ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का कारण बनने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस मामले में जांच अभी जारी है, जबकि घायलों में से 2 का इलाज अस्पताल में चल रहा है।