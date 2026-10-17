दिल्ली के द्वारका में ट्रक ने 2 बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और 3 गंभीर घायल

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्रिसेंट अपार्टमेंट सिग्नल के पास एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गौरव नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं।

हादसे में 3 और लोग, जिनकी पहचान हितेश (18), हर्षित (20) और ध्रुव (23) के तौर पर हुई है, घायल हो गए। इन सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।