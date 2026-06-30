मानसून से उत्तरी भारत को भीषण गर्मी से राहत, दिल्ली-NCR में झमाझम

मुंबई में 500 मिलीमीटर बारिश की आशंका

मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ ही पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ इलाकों में तो सप्ताहांत तक 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इससे पानी की किल्लत तो कम होगी, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव और यात्रा संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए, एक तरफ जहां यह बारिश बेहद ज़रूरी राहत दिलाएगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को सतर्क रहने और पहले से तैयारी करने की सलाह भी दी जा रही है।