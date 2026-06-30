मानसून से उत्तरी भारत को भीषण गर्मी से राहत, दिल्ली-NCR में झमाझम
गर्मी से बेहाल लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देश का सुस्त पड़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। 2 नए कम दबाव वाले सिस्टमों के बनने और मानसून ट्रफ में बदलाव के चलते 1 से 5 जुलाई के बीच दिल्ली-NCR, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। इससे लंबे समय से चल रहे सूखे और तपती गर्मी से आखिरकार राहत मिल सकेगी।
मुंबई में 500 मिलीमीटर बारिश की आशंका
मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ ही पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ इलाकों में तो सप्ताहांत तक 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इससे पानी की किल्लत तो कम होगी, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव और यात्रा संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए, एक तरफ जहां यह बारिश बेहद ज़रूरी राहत दिलाएगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को सतर्क रहने और पहले से तैयारी करने की सलाह भी दी जा रही है।