मुंबई: लालबाग में गणपति पंडाल के पास करंट फैला; बच्ची समेत 2 की मौत, 4 घायल

अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 2:20 बजे दत्ताराम लाड मार्ग पर कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास हुई। सप्ताहांत होने के चलते गणपति उत्सव के दौरान लालबाग इलाके में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी।

तभी अचानक पंडाल में करंट फैलने से अफरा-तफरी मच गई।

पीड़ितों को तुरंत भायखला स्थित मसीना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने एक 8 वर्षीय बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

ग्लोबल अस्पताल में भर्ती एक महिला की भी मौत हो गई।