मुंबई: लालबाग में गणपति पंडाल के पास करंट फैला; बच्ची समेत 2 की मौत, 4 घायल
क्या है खबर?
मुंबई के लालबाग इलाके में गणपति उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां कालाचौकी इलाके में गणपति पंडाल के पास करंट फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 4 झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर है। उन्हें ICU में रखा गया है। मृतकों में 8 साल की बच्ची भी शामिल है।
घटना
रात करीब 2 बजे हुई घटना
अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 2:20 बजे दत्ताराम लाड मार्ग पर कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के पास हुई। सप्ताहांत होने के चलते गणपति उत्सव के दौरान लालबाग इलाके में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी।
तभी अचानक पंडाल में करंट फैलने से अफरा-तफरी मच गई।
पीड़ितों को तुरंत भायखला स्थित मसीना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने एक 8 वर्षीय बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
ग्लोबल अस्पताल में भर्ती एक महिला की भी मौत हो गई।
पीड़ित
पीड़ितों में अधिकतर किशोर और बच्चे
हादसे की सूचना मिलते ही कई एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं। मुंबई फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस, BEST और नगर निगम के संबंधित वार्ड कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे।
घायलों की पहचान किरण अकबर नाइक (19), तन्वी नरश हांडे (19), साहिल संदीप तारे (19) और रुही सिंह (12) के तौर पर हुई है।
मृत 8 वर्षीय बच्ची का नाम रघनी घनश्याम यादव बताया जा रहा है। वहीं, एक मृतक महिला की पहचान अभी सामने नहीं आई है।