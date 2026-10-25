वाराणसी एयर शो के कारण इंडिगो की 2 उड़ानें लखनऊ मोड़नी पड़ीं

ये सभी बदलाव नमो घाट पर होने वाले एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले 2026 की वजह से हुए, जो भारतीय वायुसेना के 94 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कुछ बेहद शानदार उड़ान कौशल दिखा रहा है और भारतीय वायुसेना के इतिहास का सम्मान कर रहा है। ऐसे उड़ान बदलावों से एयर ट्रैफिक और समारोह दोनों ही बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से चलते रहते हैं।