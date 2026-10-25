वाराणसी एयर शो के कारण इंडिगो की 2 उड़ानें लखनऊ मोड़नी पड़ीं
देश
अगर आप इस रविवार वाराणसी के लिए उड़ान भर रहे थे, तो हो सकता है आपने देखा हो कि इंडिगो की दो उड़ानें (दिल्ली और हैदराबाद से) वाराणसी के बजाय लखनऊ मोड़ दी गईं। इसकी वजह थी वाराणसी में हो रहा एक एयर शो, जिसके चलते आसमान को साफ रखना जरूरी था। दोनों विमान सुबह 10 बजे के ठीक बाद लखनऊ में सुरक्षित उतर गए।
नमो घाट पर एयर फोर्स डे का प्रदर्शन
ये सभी बदलाव नमो घाट पर होने वाले एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले 2026 की वजह से हुए, जो भारतीय वायुसेना के 94 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कुछ बेहद शानदार उड़ान कौशल दिखा रहा है और भारतीय वायुसेना के इतिहास का सम्मान कर रहा है। ऐसे उड़ान बदलावों से एयर ट्रैफिक और समारोह दोनों ही बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से चलते रहते हैं।