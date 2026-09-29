केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों पर गिरी गाज, FCRA रिश्वत मांगने पर हुए गिरफ्तार
दिल्ली में गृह मंत्रालय (MHA) के 2 अधिकारियों को एक एसोसिएशन से FCRA रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी कराने के लिए मोटी रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने संगठन से अवैध रूप से पैसे की मांग की थी। उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब खुद उनके विभाग ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पकड़े गए अधिकारियों में एक वरिष्ठ लेखाकार और दूसरा पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से था।
MHA अधिकारियों ने कोई पैसा नहीं लिया
पुलिस का कहना है कि इन अधिकारियों ने रिश्वत के तौर पर कोई पैसा नहीं लिया। FCRA का मकसद यह तय करना है कि भारतीय व्यक्ति, एसोसिएशन, NGO, ट्रस्ट और कंपनियाँ विदेश से मिलने वाले पैसे, सिक्योरिटी या अन्य सामान का कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कानून के तहत सभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाते हैं और इसमें किसी बिचौलिए की कोई जगह नहीं होती। फिलहाल, कानून बनाने वाले इन नियमों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि अगर NGO लाइसेंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करें, तो उन पर और कड़ी निगरानी रखी जा सके।