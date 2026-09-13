गणेशोत्सव से पहले हड़कंप: पालघर जुलूस में गिरीं 2 मूर्तियां, भक्त घायल

शनिवार को पालघर के नालासोपारा वेस्ट में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच एक गणेश मूर्ति पंडाल ले जाते समय अचानक गिर गई। मूर्ति को बचाने के लिए वहां मौजूद भक्तों ने उस पर तिरपाल ओढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ले जा रही ट्रॉली असंतुलित हो गई।

इसी वजह से मूर्ति झुककर नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े और नीचे फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।