6 नागा नागरिकों की हत्या के बाद मणिपुर में 2 गिरफ्तार

कांगपोकपी में प्रदर्शनों की वजह से बढ़ीं कीमतें

इस घटना के बाद नागा और मैतेई, दोनों समुदायों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के चलते सड़कें जाम हो गईं और कांगपोकपी में रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए। शव मिलने के बाद कुकी जो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलिएनथांग लेतलेट ने इन हत्याओं को 'बड़ी गलती' बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

नागा छात्रों के एक संगठन की आलोचना के बाद, कुकी जो काउंसिल ने बाद में स्पष्टीकरण दिया। काउंसिल ने कहा कि लेतलेट के शब्दों का मतलब केवल अपना दुख जताना था, न कि पूरी बिरादरी को इसके लिए दोषी ठहराना।