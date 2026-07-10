6 नागा नागरिकों की हत्या के बाद मणिपुर में 2 गिरफ्तार
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 6 नागा नागरिकों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई, जबकि जून में शव मिलने के करीब एक महीने बाद यह कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), स्थानीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद लेइलोन वैफेई गांव से इन 2 आरोपियों को पकड़ा।
कांगपोकपी में प्रदर्शनों की वजह से बढ़ीं कीमतें
इस घटना के बाद नागा और मैतेई, दोनों समुदायों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों के चलते सड़कें जाम हो गईं और कांगपोकपी में रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम काफी बढ़ गए। शव मिलने के बाद कुकी जो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलिएनथांग लेतलेट ने इन हत्याओं को 'बड़ी गलती' बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
नागा छात्रों के एक संगठन की आलोचना के बाद, कुकी जो काउंसिल ने बाद में स्पष्टीकरण दिया। काउंसिल ने कहा कि लेतलेट के शब्दों का मतलब केवल अपना दुख जताना था, न कि पूरी बिरादरी को इसके लिए दोषी ठहराना।