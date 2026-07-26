प्रियंका गांधी के नाम पर महाठगी, विधायक से कैबिनेट पद के बदले मांगे पैसे

बालकृष्णन को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत प्रियंका गांदी के दफ्तर से संपर्क कर इस बात की सच्चाई जानी। दफ्तर ने पुष्टि की कि यह एक धोखाधड़ी थी। इसके बाद बालकृष्णन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद 11 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी वाली यह कॉल पूर्वी दिल्ली से की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि यह गिरोह सिर्फ इन्हीं विधायकों को नहीं, बल्कि केरलम के कई और विधायकों को इसी तरह अपना निशाना बना रहा था।