ट्विशा की मौत का राज: 'चोटों' वाली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल, AIIMS से जांच की मांग पर अड़ा परिवार
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ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत के बाद, उनके परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली के AIIMS में दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की। परिवार का कहना है कि भोपाल के AIIMS में हुई पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें मौत से पहले लटकने और शरीर पर कई चोटों का जिक्र है।
SIT दहेज प्रताड़ना और हमले की जांच में जुटी
ट्विशा ने अचेत मिलने से कुछ देर पहले ही अपनी मां को बताया था कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार का यह भी आरोप है कि अस्पताल पास होने के बावजूद मेडिकल मदद पहुंचने में देर हुई। अब एक विशेष जांच दल (SIT) दहेज प्रताड़ना, हमले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जांच कर रहा है। इस मामले में कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं, और उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी अभी बाकी है।