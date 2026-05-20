ट्विशा की मौत का राज: 'चोटों' वाली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल, AIIMS से जांच की मांग पर अड़ा परिवार

SIT दहेज प्रताड़ना और हमले की जांच में जुटी

ट्विशा ने अचेत मिलने से कुछ देर पहले ही अपनी मां को बताया था कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार का यह भी आरोप है कि अस्पताल पास होने के बावजूद मेडिकल मदद पहुंचने में देर हुई। अब एक विशेष जांच दल (SIT) दहेज प्रताड़ना, हमले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जांच कर रहा है। इस मामले में कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं, और उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी अभी बाकी है।