ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: 5 दिन की CBI हिरासत में सास गिरिबाला सिंह

नोएडा की ट्विशा (33) की शादी गिरिबाला के वकील बेटे समर्थ से दिसंबर 2025 में हुई थी। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। इसके बाद, ट्विशा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर लगी जिमनास्टिक छड़ से लटकी मिली। उनके परिवार ने मौत का कारण सिंह परिवार के दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना को बताया है। समर्थ और गिरिबाला मुख्य आरोपी हैं। CBI मामले की जांच कर रही है।

मुकदमा

गिरिबाला और समर्थ पर क्या है आरोप?

ट्विशा के परिवार का आरोप लगाया कि समर्थ और ससुराल वालों ने दहेज के लिए ट्विशा का उत्पीड़न किया था। यह मामला नवगठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर आरोपों से जुड़ा है। गिरिबाला पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से कृत्य करने का आरोप है। साथ ही, उन पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।