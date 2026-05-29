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ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: 5 दिन की CBI हिरासत में सास गिरिबाला सिंह
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास गिरिबाला सिंह को 5 दिन की CBI हिरासत में भेजा गया

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: 5 दिन की CBI हिरासत में सास गिरिबाला सिंह

लेखन गजेंद्र
May 29, 2026
03:19 pm
क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के भोपाल में शादी के 6 महीने बाद रहस्यमयी तरीके से जान गंवाने वाली नवविवाहित ट्विशा शर्मा (33) की सास गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल की जिला कोर्ट ने शुक्रवार को उनको केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया है। गिरिबाला के बेटे और ट्विशा के पति समर्थ सिंह की हिरासत भी 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जो 29 मई को समाप्त हो रही थी।

गिरफ्तार

कल गिरफ्तार हुई थीं गिरिबाला

सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला को CBI ने गुरुवार को भोपाल में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। CBI ने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से गुरुवार सुबह गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद ये कदम उठाया था। शुक्रवार को जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिबाला के वकील ने हिरासत के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद कोर्ट आदेश दिया।

जांच

12 मई को ससुराल में मृत मिली थीं ट्विशा

नोएडा की ट्विशा (33) की शादी गिरिबाला के वकील बेटे समर्थ से दिसंबर 2025 में हुई थी। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। इसके बाद, ट्विशा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर लगी जिमनास्टिक छड़ से लटकी मिली। उनके परिवार ने मौत का कारण सिंह परिवार के दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना को बताया है। समर्थ और गिरिबाला मुख्य आरोपी हैं। CBI मामले की जांच कर रही है।

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मुकदमा

गिरिबाला और समर्थ पर क्या है आरोप?

ट्विशा के परिवार का आरोप लगाया कि समर्थ और ससुराल वालों ने दहेज के लिए ट्विशा का उत्पीड़न किया था। यह मामला नवगठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर आरोपों से जुड़ा है। गिरिबाला पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता और कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से कृत्य करने का आरोप है। साथ ही, उन पर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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ट्विटर पोस्ट

कोर्ट में पेश हुए समर्थ और गिरिबाला

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