मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया, मौत से पहले ट्विशा से हुई थी हाथापाई

हाई कोर्ट में बुधवार को मामले में आरोपी पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि ट्विशा को दहेज को लेकर ताने मारे गए और कहा गया कि उसके परिवार द्वारा शादी पर खर्च की गई राशि पर्याप्त नहीं है। सरकार ने उसकी कलाई, कोहनी और सिर पर लगी चोटों का भी जिक्र किया और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी चोटों का उल्लेख है।

फैसला

जमानत पर फैसला सुरक्षित, पति समर्थ CBI हिरासत में

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात विस्तार से सुनने के बाद, गिरिबाला की अग्रिम जमानत को चुनौती देने के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट पर गिरिबाला की जमानत रद्द करने का दबाव डाला और सूचित किया कि उसे गिरिबाला से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इस बीच, भोपाल की एक अदालत में पेश ट्विशा के पति समर्थ सिंह को 29 मई तक CBI हिरासत में भेजा है।