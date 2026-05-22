हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया, फरार पति करेंगे आत्मसमर्पण

पोस्टमॉर्टम जल्द से जल्द पोस्टमॉर्टम करने के आदेश बार एंड बेंच के मुताबिक, पीठ ने यह आदेश ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि पोस्टमॉर्टम का कार्य जल्द किया जाना चाहिए। पहले हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 33 वर्षीय ट्विशा की मौत आत्महत्या से बताई गई है, जिस पर उसके परिवार को शक है और इसे साजिश बताया है। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समर्थन किया है।

आत्मसमर्पण ट्विशा का पति समर्थ सिंह करेंगे आत्मसमर्पण कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी ट्विशा के पति समर्थ सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि समर्थ ने आत्मसमर्पण की पेशकश की है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि समर्थ अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले लेंगे। समर्थ पिछले 10 दिन से फरार है। हालांकि, ट्विशा के ससुराल पक्ष ने दूसरे पोस्टमार्टम का विरोध किया है। बता दें कि ट्विशा का शव 13 मई से AIIMS भोपाल के मुर्दाघर में है।

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