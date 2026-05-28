ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, पूछताछ होगी

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने गौर किया कि ट्विशा के परिवार के बयानों में न केवल समर्थ बल्कि गिरिबाला के खिलाफ भी आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा ने अपनी मृत्यु से पहले अपने परिवार को जो व्हाट्सएप संदेश भेजे थे, उनमें भी सास के खिलाफ आरोप हैं। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के हाथ, उंगली और सिर पर अतिरिक्त चोट की बात है, जो उसकी मृत्यु से पहले की है।