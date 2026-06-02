ट्विशा शर्मा मौत मामला: पति समर्थ और सास गिरिबाला भोपाल जेल में कैदियों से अलग रहेंगे

ट्विशा शर्मा मौत मामला: पति समर्थ और सास गिरिबाला भोपाल जेल में कैदियों से अलग रहेंगे

लेखन गजेंद्र 06:15 pm Jun 02, 202606:15 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविवाहिता ट्विशा शर्मा (33) की रहस्यमयी मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दोनों को भोपाल की एक अदालत में पेश किया था। इस दौरान CBI ने आगे पूछताछ के लिए दोनों की हिरासत नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों की हिरासत 2 जून को खत्म हो रही थी।