ममता शर्मसार: दूसरी शादी की खातिर मां ने की जुड़वां बेटों की हत्या की, गिरफ्तार

दशहरे के दिन राजस्थान पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। दीग में उसके 13 साल के जुड़वां बेटे एक खेत में मृत पाए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस महिला का अपराध से गहरा संबंध है।

वह दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका पार्टनर बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी शादी की योजना में अड़चन आ रही थी। बेटों के शव मिलने के सिर्फ 6 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।