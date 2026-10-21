ममता शर्मसार: दूसरी शादी की खातिर मां ने की जुड़वां बेटों की हत्या की, गिरफ्तार

ममता शर्मसार: दूसरी शादी की खातिर मां ने की जुड़वां बेटों की हत्या की, गिरफ्तार
दशहरे के दिन राजस्थान पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। दीग में उसके 13 साल के जुड़वां बेटे एक खेत में मृत पाए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस महिला का अपराध से गहरा संबंध है।
वह दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका पार्टनर बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी शादी की योजना में अड़चन आ रही थी। बेटों के शव मिलने के सिर्फ 6 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल संदिग्ध हथियार बरामद किया
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीमों को महिला के घर भेजा। उन्होंने वहां से सबूत जुटाए, जिनमें हत्या में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध हथियार भी शामिल था।
पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि इस मामले में अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बेटों का पोस्टमार्टम हो चुका है और जल्द ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस अभी भी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।