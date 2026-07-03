सॉलिसिटर जनरल ने रिश्तों में बढ़ती हिंसा पर जताई चिंता, जानिए क्या कहा देश Jul 03, 2026

भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने रिश्तों में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने यह बात 2 चौंकाने वाले मामलों के सामने आने के बाद कही। मेहता सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बोल रहे थे। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या का आरोप है। मेहता ने पुणे के प्रॉपर्टी डीलर केतन अग्रवाल की कथित हत्या का भी हवाला दिया। बताया गया है कि केतन को उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी ने पुणे के लोहगढ़ किले से धक्का देकर गिरा दिया था।