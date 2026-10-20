हवाई सफर क्यों हो रहा है महंगा? जानिए इसके पीछे के प्रमुख कारण

अगर हाल फिलहाल हवाई सफर महंगा लग रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। हवाई किराया इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस साल विमानों के ईंधन की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में चल रहे तनाव के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) मार्च में 60.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 तक 142 रुपये पर पहुंच गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी विमान कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च का बोझ यात्रियों पर डाल रही हैं। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूटों पर सरचार्ज बढ़ा दिए हैं।