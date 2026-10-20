हवाई सफर क्यों हो रहा है महंगा? जानिए इसके पीछे के प्रमुख कारण
अगर हाल फिलहाल हवाई सफर महंगा लग रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। हवाई किराया इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस साल विमानों के ईंधन की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में चल रहे तनाव के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) मार्च में 60.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 तक 142 रुपये पर पहुंच गया है। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी विमान कंपनियां इस बढ़े हुए खर्च का बोझ यात्रियों पर डाल रही हैं। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूटों पर सरचार्ज बढ़ा दिए हैं।
घरेलू उड़ानों में कटौती से बढ़े किराये
सिर्फ ईंधन ही वजह नहीं है, एयरलाइंस ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए घरेलू उड़ानों की संख्या में 5 फीसदी की कमी भी की है। सीटें कम होने और मांग बढ़ने पर कीमतें के बढ़ने के कारण आखिरी मिनट में टिकट खरीदना और महंगा हो जाता है, खासकर यात्रा के व्यस्त समय में। सरकार का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी रोकने के लिए नए नियम जल्द आने वाले हैं। हालांकि, अभी तक हवाई सफर लोगों की जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ रहा है।