केरलम: वायनाड में सुरंग निर्माण कार्य स्थल के पास हुआ भूस्खलन, 2 लोगों की मौत

भूस्खलन की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया

सिर्फ एक दिन में इस इलाके में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और मंत्रियों को बचाव कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर भेजा। खबरों के मुताबिक, आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही भूस्खलन के खतरे की चेतावनी दी थी, जिसे ठेकेदार ने नजरअंदाज कर दिया। इस घटना से निर्माण स्थल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।