केरलम: वायनाड में सुरंग निर्माण कार्य स्थल के पास हुआ भूस्खलन, 2 लोगों की मौत
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भारी बारिश के बाद मंगलवार को केरलम के वायनाड में एक सुरंग निर्माण कार्य स्थल पर अचानक हुए भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत् हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। बचाव टीमें तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी करीब 10 लोग मलबे के नीचे फंसे होने की आशांका है। अग्निशमन और बचाव सेवाएं और NDRF की टीमें बचाव अभियान की अगुवाई कर रही हैं।
भूस्खलन की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया
सिर्फ एक दिन में इस इलाके में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और मंत्रियों को बचाव कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर भेजा। खबरों के मुताबिक, आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले ही भूस्खलन के खतरे की चेतावनी दी थी, जिसे ठेकेदार ने नजरअंदाज कर दिया। इस घटना से निर्माण स्थल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।