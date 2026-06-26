हैदराबाद: जेल में बंद तहसीलदार की अकूत संपत्ति का खुलासा, ACB ने कसा शिकंजा

ACB को सुचरीता से जुड़ी संपत्तियां मिलीं

अपनी छापेमारी में ACB को सुचरीता और उनके करीबियों से जुड़ी कई संपत्तियां मिलीं। इन संपत्तियों में सिद्धिपेट में 2.17 एकड़ की खेती की जमीन, हैदराबाद में 3 फ्लैट और 2 प्लॉट, 2 गाड़ियां (एक फॉक्सवैगन और एक हुंडई क्रेटा), 1.2 करोड़ रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी, 12 लाख रुपये नकद और 38 लाख रुपये के बैंक जमा शामिल हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, खुले बाजार में इन संपत्तियों की कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। जांच अभी भी जारी है और ACB इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सुचरीता ने अपनी दौलत का कुछ और हिस्सा किसी दूसरे के नाम पर छुपा रखा है।