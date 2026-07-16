21 साल में 20 तबादले झेल झुके अधिकारी को मिली महाराष्ट्र FDA की कमान, रेस्टोरेंट-मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापे

मुंडे की अगुवाई में FDA ने मुंबई के मशहूर भोजनालयों जैसे नूर मोहम्मदी, शालिमार, रहमानी और के रुस्तम एंड कंपनी के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पहले 3 भोजनालयों पर गंदगी के गंभीर आरोप लगे थे, वहीं के रुस्तम एंड कंपनी में तो हालात और भी बदतर मिले – वहां जीवित चूहे, मक्खियां और एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद तक पाए गए।

यह सख्ती केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं रही। मुंबई से बाहर की गई छापेमारी में मिलावटी दूध, नकली दवाएं (जैसे नकली ऐसीलोक टैबलेट) और असुरक्षित ब्लड स्टोरेज सेंटर भी पकड़े गए हैं। मुंडे की इस जीरो-टॉलरेंस नीति की वजह से उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में तेजी से बन रही है, जो जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करता।