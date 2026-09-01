उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद थमीं ट्रेनें, स्कूल भी किए बंद

शारदा नदी के पानी के रिसाव के कारण भीरा और पलिया के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से 6 ट्रेनों को रोकना पड़ा। उत्तर पूर्वी रेलवे का कहना है कि ये ट्रेनें अभी कुछ समय तक नहीं चलेंगी। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में इतना पानी भर गया है कि डूबी हुई सड़कों पर नावें चलती दिखाई दे रही हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर शवदाह के रीति-रिवाज भी छतों पर जाकर करने पड़ रहे हैं। नेपाल से आने वाली नदियां और बाढ़ का खतरा बढ़ा रही हैं, इसलिए आसपास के सीमावर्ती गांवों को भी अलर्ट पर रखा गया है।