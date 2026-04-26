ट्रंप ने भारत को बताया नरक का द्वारा, विदेश मंत्रालय ने दिया दो टूक जवाब देश Apr 26, 2026

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत को 'हेलहोल' (नरक का द्वार) बताया, जिसके बाद देश भर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस टिप्पणी को साफ तौर पर अनभिज्ञ, अनुचित और असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत-अमेरिका के रिश्तों की असल तस्वीर पेश नहीं करती है। इसी पोस्ट में भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले अप्रवासियों की भी आलोचना की गई थी। उन पर आरोप था कि वे अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।