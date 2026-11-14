पुलिस थाने में चालक की संदिग्ध मौत, आधी लटकी हालत पर गहराए सवाल
मदुरै के चेक्कनुरानी पुलिस थाने के टॉयलेट में बालाकृष्णन नाम का एक ट्रक चालक बेहोश मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना तब हुई जब वह अपने ट्रक में आग लगने के मामले से जुड़े CCTV फुटेज देखने पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात सामने आए हैं, उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बालाकृष्णन आधी लटकी हालत में मिला, CID-CB जांच शुरू
बालाकृष्णन को जब अस्पताल लाया गया, तो उसे आधी लटकी हुई हालत में पाया गया और डाक्टर उसे बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CID-CB और एक न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ। अधिकारियों का कहना है कि सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।