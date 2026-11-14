पुलिस थाने में चालक की संदिग्ध मौत, आधी लटकी हालत पर गहराए सवाल

बालाकृष्णन को जब अस्पताल लाया गया, तो उसे आधी लटकी हुई हालत में पाया गया और डाक्टर उसे बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CID-CB और एक न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ। अधिकारियों का कहना है कि सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।