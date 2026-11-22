तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और विकाराबाद से विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह इस हादसे से बहुत व्यथित हैं। स्पीकर ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत बेहतर इलाज मिले। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी।