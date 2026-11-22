विकाराबाद में मौत का तांडव: एक झटके में उजड़ गया परिवार, 5 की दर्दनाक मौत
लेखन भारत शर्मा
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों और उनके ऑटो-रिक्शा चालक की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा बुग्गा रामेश्वरम मंदिर के पास तब हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीखे मोड़ पर उनके ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।
स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार ने जताया दुख
तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और विकाराबाद से विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह इस हादसे से बहुत व्यथित हैं। स्पीकर ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत बेहतर इलाज मिले। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी।