दिल्ली: सरिता विहार में बेकाबू ट्रक से 3 की मौत, 3 घायल

हादसे में 34 वर्षीय HR मैनेजर सूरज, 23 वर्षीय उमेश और 35 वर्षीय प्रवीण की जान चली गई। घायलों में 20 वर्षीय आकाश, 26 वर्षीय अनूप और 40 वर्षीय खेम सिंह शामिल हैं।

एक व्यक्ति इस हादसे में बाल-बाल बच गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसे में शामिल सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और चालक को पकड़ने के लिए तलाश जारी है।