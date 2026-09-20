दिल्ली: सरिता विहार में बेकाबू ट्रक से 3 की मौत, 3 घायल
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दिल्ली के सरिता विहार में रविवार तड़के सुबह एक गंभीर सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 3 अन्य घायल हो गए। सुबह करीब 3:20 बजे एक ट्रक ने खड़ी क्रेन और ट्रैफिक पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे कर्मचारियों को लेकर जा रहे एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।
ट्रक चालक फरार, गाड़ियां जब्त
हादसे में 34 वर्षीय HR मैनेजर सूरज, 23 वर्षीय उमेश और 35 वर्षीय प्रवीण की जान चली गई। घायलों में 20 वर्षीय आकाश, 26 वर्षीय अनूप और 40 वर्षीय खेम सिंह शामिल हैं।
एक व्यक्ति इस हादसे में बाल-बाल बच गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसे में शामिल सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और चालक को पकड़ने के लिए तलाश जारी है।