देहरादून में नस्लीय हमला मामला: त्रिपुरा छात्र को चाकू-कड़ा से मारा गया, लकवाग्रस्त हुआ था शरीर

अस्पताल की रिपोर्ट में पता चला कि उसका दाहिना शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से शक्तिहीन था और संवेदी अक्षमताएं भी थीं। रिपोर्ट में छात्र की रीढ़ की हड्डी में चोट और मस्तिष्क में दरारें भी बताई गईं हैं। न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र पर हाथ में पहनने वाले धातु के कड़े और चाकू से हमला किया गया था, जिससे उसके शरीर और सिर पर गहरी चोट आई थी।

घटना

क्या है पूरा मामला?

देहरादून के सेलाकुई में 9 दिसंबर को नशे में धुत कुछ युवकों के समूह ने एंजेल और छोटे भाई माइकल चकमा को 'चाइनीज मोमो' कहकर चिढ़ाया। एंजेल ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। एंजेल को गंभीर चोटों के बीच ग्राफिर एरा अस्पताल में भर्ती किया, जहां 17 दिन बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल फरार है।