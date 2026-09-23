इडुक्की में खौफनाक सिलसिला: हाथी के हमले में एक हफ्ते में दूसरी जान गई
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केरलम के इडुक्की के चिन्नक्कनल में बुधवार सुबह एक जंगली हाथी ने 47 वर्षीय आदिवासी विजयन को मार डाला। स्थानीय लोग इस हाथी को 'चक्ककोम्पन' के नाम से जानते हैं। विजयन काम से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसने हाथी को देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई।
इस दर्दनाक घटना से स्थानीय समुदाय सदमे में है और लोग काफी डरे हुए हैं।
चिन्नक्कनल में हाथी के हमले का दूसरा जानलेवा मामला
यह कोई इकलौती घटना नहीं है। एक हफ्ते के भीतर यह हाथी के हमले में दूसरी मौत है। पिछले चार महीनों में कुल मिलाकर चार लोग इस तरह अपनी जान गंवा चुके हैं।
देविकुलम वन रेंज के पास चिन्नक्कनल इलाका इन बढ़ती घटनाओं की वजह से अब भी काफी जोखिम भरा बना हुआ है। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच का संघर्ष यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है।