कश्मीर में 3.2 तीव्रता का भूकंप, जानिए कितना हुआ नुकसान
कश्मीर घाटी में हल्के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप 3.2 तीव्रता का था और इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने इसकी जानकारी दी है। वैसे तो कश्मीर भारत के उन सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में आता है, जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराती हैं, लेकिन इस भूकंप से किसी के हताहत होने या ज्यादा नुकसान की कोई खबर नहीं है।
पर्यटकों के लिए भूकंप से सुरक्षा के उपाय
अगर आप यहां घूमने आए हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। भूकंप-रोधी इमारतों में ही रुकें और अपने पास एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें, जिसमें टॉर्च, फर्स्ट एड किट और कुछ जरूरी सामान हो। वास्तविक समय पर भूकंप अलर्ट पाने के लिए NCS भू-कंप ऐप डाउनलोड करें और अपनी यात्रा की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो जरूरत पड़ने पर आपको मदद कर सके। भूकंप के दौरान अगर आप घर के अंदर हैं तो तुरंत झुकें, खुद को ढकें और किसी मजबूत चीज को कसकर पकड़े रहें। अगर बाहर हैं तो इमारतों से दूर किसी खुली जगह पर जाएं। भूकंप के बाद आने वाले हल्के झटकों से सावधान रहें और स्थानीय इमरजेंसी नंबरों को अपनी सूची में शामिल करें।