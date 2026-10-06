कश्मीर में 3.2 तीव्रता का भूकंप, जानिए कितना हुआ नुकसान

अगर आप यहां घूमने आए हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। भूकंप-रोधी इमारतों में ही रुकें और अपने पास एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें, जिसमें टॉर्च, फर्स्ट एड किट और कुछ जरूरी सामान हो। वास्तविक समय पर भूकंप अलर्ट पाने के लिए NCS भू-कंप ऐप डाउनलोड करें और अपनी यात्रा की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो जरूरत पड़ने पर आपको मदद कर सके। भूकंप के दौरान अगर आप घर के अंदर हैं तो तुरंत झुकें, खुद को ढकें और किसी मजबूत चीज को कसकर पकड़े रहें। अगर बाहर हैं तो इमारतों से दूर किसी खुली जगह पर जाएं। भूकंप के बाद आने वाले हल्के झटकों से सावधान रहें और स्थानीय इमरजेंसी नंबरों को अपनी सूची में शामिल करें।