बद्रीनाथ के पास बर्फीले 'स्वर्ग' में फंसे ट्रैकर्स, हिमालय में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चमोली के लिए बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन पहाड़ों पर, खासकर हेमकुंड साहिब जैसी ऊंची जगहों पर, समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई।

हेमकुंड साहिब में तो 17 सितंबर को ही पहली बर्फ गिर गई थी। दूसरी ओर, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी निचली घाटियों में अभी बर्फ के बजाय ज्यादा बारिश और कोहरा देखने को मिल रहा है। यह दिखाता है कि कैसे सर्दियां धीरे-धीरे मानसून की जगह ले रही हैं।