बद्रीनाथ के पास बर्फीले 'स्वर्ग' में फंसे ट्रैकर्स, हिमालय में समय से पहले ठंड ने दी दस्तक
देश
बद्रीनाथ से सतोपंथ जाने वाले रास्ते पर ताजी बर्फबारी हुई है। इससे हिमालय के ऊंचे रास्ते किसी बर्फीले स्वर्ग जैसे दिखने लगे हैं। सतोपंथ रूट पर गए कई ट्रैकर्स बर्फबारी में घिर गए।
उन्होंने देखा कि कैसे देखते ही देखते पूरे इलाके पर सफेद बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई। यह साफ बताता है कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं।
चमोली में हेमकुंड साहिब में समय से पहले बर्फ गिरी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चमोली के लिए बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन पहाड़ों पर, खासकर हेमकुंड साहिब जैसी ऊंची जगहों पर, समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई।
हेमकुंड साहिब में तो 17 सितंबर को ही पहली बर्फ गिर गई थी। दूसरी ओर, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी निचली घाटियों में अभी बर्फ के बजाय ज्यादा बारिश और कोहरा देखने को मिल रहा है। यह दिखाता है कि कैसे सर्दियां धीरे-धीरे मानसून की जगह ले रही हैं।