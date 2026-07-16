श्री राम जन्मभूमि कोषाध्यक्ष ने इस्तीफे की खबरों को बताया दुर्भावनापूर्ण, बोले- घोटाले में SBI कर्मी शामिल

गिरी महाराज ने बताया कि अनुमानित 3 करोड़ की धोखाधड़ी केवल दान बक्सों से मिली नकदी में हुई थी। इसका ट्रस्ट के मुख्य खातों पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह आंकड़ा कोई आधिकारिक नहीं है।

सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए अब कुछ नए उपाय अपनाए गए हैं। इनमें पॉकेटलेस वर्दी, बेहतर CCTV कवरेज और कर्मचारियों की तलाशी जैसे कदम शामिल हैं। गिरी महाराज ने 1,400 करोड़ रुपये के गायब सोने के दावों को भी 'झूठा' करार दिया। उन्होंने कहा कि 2,926 मूल्यवान चढ़ावों का एक रजिस्टर मौजूद है, जिसे सत्यापन के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था।