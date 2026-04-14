दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का कमाल: सिर्फ ढाई घंटे में सफर, प्रॉपर्टी बनेगी बंपर मुनाफे का सौदा!

नरेला ट्रोनिका सिटी में प्लाट की कीमत 12,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज

दिल्ली के पास नरेला और ट्रोनिका सिटी जैसे इलाकों में प्लॉट की मांग तेजी से बढ़ रही है। यहां प्लॉट की कीमतें 12,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ग गज के बीच चल रही हैं। इस कॉरिडोर के कुछ हिस्सों में, जैसे बागपत और सहारनपुर जैसे शहरों में, 2024 में ही 20 से 30 प्रतिशत की बढ़त देखी जा चुकी है, जिसका फायदा शुरुआती खरीदारों को मिला है। देहरादून की ओर देखें तो, डोईवाला और मसूरी की तलहटी जैसे इलाके अब हॉलिडे होम के लिए पसंदीदा जगह बन रहे हैं। इसकी वजह है कि अब यहां पहुंचना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ही नहीं, बल्कि इससे व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।