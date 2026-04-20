लखनऊ-कानपुर अब 35 मिनट में! लेकिन 275 रुपये टोल पर क्यों छिड़ी बहस?

3,600 करोड़ रुपये का यूपी एक्सप्रेसवे मई 2026 में होगा शुरू

लगभग 3,600 करोड़ रुपये की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में यात्रा और व्यापार दोनों को रफ्तार देगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी और इन दोनों शहरों के बीच सफर करने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन मई 2026 में होने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। इस पर ट्रायल रन भी शुरू हो चुके हैं। अब देखना होगा कि एक बार जब यह आम जनता के लिए खुलेगा, तो कितने लोग इसका रोज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।