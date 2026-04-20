लखनऊ-कानपुर अब 35 मिनट में! लेकिन 275 रुपये टोल पर क्यों छिड़ी बहस?
लखनऊ से कानपुर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नया एक्सप्रेसवे उनकी दो घंटे की यात्रा को अब महज़ 35 से 40 मिनट में पूरा कर देगा। हालांकि, इस तेज़ रफ्तार के लिए आपको एक तरफ का टोल 275 रुपये चुकाना होगा, वहीं उसी दिन वापसी के लिए 415 रुपये लगेंगे। इसी टोल को लेकर आम यात्रियों के बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या समय की बचत के लिए यह ज्यादा टोल चुकाना सही है।
3,600 करोड़ रुपये का यूपी एक्सप्रेसवे मई 2026 में होगा शुरू
लगभग 3,600 करोड़ रुपये की लागत से बना यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में यात्रा और व्यापार दोनों को रफ्तार देगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी और इन दोनों शहरों के बीच सफर करने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन मई 2026 में होने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। इस पर ट्रायल रन भी शुरू हो चुके हैं। अब देखना होगा कि एक बार जब यह आम जनता के लिए खुलेगा, तो कितने लोग इसका रोज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।