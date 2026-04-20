फ्लाई91 की उड़ान में तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हैदराबाद से हुबली की फ्लाई91 उड़ान में आई तकनीकी खराबी, 4 घंटे तक आसमान में मंडराया

लेखन गजेंद्र 10:51 am Apr 20, 202610:51 am

क्या है खबर?

तेलंगाना के हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जा रही फ्लाई91 की एक उड़ान को रविवार को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। दरअसल, विमान में हुबली हवाई अड्डे पर उतरने से पहले तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह उतर नहीं सका और करीब 4 घंटे तक आसमान में मंडराता रहा। इसके बाद विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे की ओर मुड़ गया और वहां सुरक्षित उतरा। इस दौरान यात्रियों की सांसें थम गई।