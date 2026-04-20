आज सोना-चांदी की कीमतों में क्यों आई 2 प्रतिशत की गिरावट?

सोना-चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार (20 अप्रैल) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दाम अचानक नीचे आ गए। सोना करीब 2 प्रतिशत गिरकर 4,780 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर आ गया, जबकि चांदी में लगभग 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 78.75 डॉलर प्रति औंस (लगभग 2.58 लाख रुपये प्रति किलो)तक पहुंच गई। इससे पिछले हफ्ते की बढ़त लगभग खत्म हो गई।

#1 मध्य पूर्व तनाव से बढ़ी अनिश्चितता इस गिरावट की बड़ी वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाजों पर हमलों के बाद हालात और खराब हुए। फरवरी के बाद से सोना करीब 9 प्रतिशत और चांदी करीब 14 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। इससे साफ है कि लगातार चल रहे तनाव का असर बाजार पर पड़ रहा है और निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है, जिससे कीमतों में दबाव बना हुआ है और बाजार में घबराहट भी देखने को मिल रही है।

#2 डॉलर मजबूत होने से बढ़ा दबाव सोने और चांदी की कीमतों पर डॉलर के मजबूत होने का भी असर पड़ा है। सोमवार को डॉलर करीब 0.3 प्रतिशत मजबूत हुआ, जिससे इन धातुओं पर दबाव बढ़ गया। आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोना-चांदी सस्ते हो जाते हैं। इसके साथ ही शेयर बाजार में कमजोरी और निवेशकों की सतर्कता के कारण भी बिकवाली बढ़ी, जिससे कीमतों में गिरावट और तेज हो गई और निवेश का रुझान भी कमजोर पड़ता नजर आया।

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