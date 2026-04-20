जम्मू के उधमपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरी

जम्मू के उधमपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरी, 15 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:00 am Apr 20, 202611:00 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के रामनगर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से नीचे गिर गई, जिससे 15 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा रामनगर-उधमपुर राजमार्ग पर खगोट क्षेत्र में हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। कम से कम 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई गंभीर हैं। हादसे के समय बस में 30 से अधिक लोग सवार थे।