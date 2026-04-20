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जम्मू के उधमपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरी, 15 की मौत
जम्मू के उधमपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरी

जम्मू के उधमपुर में यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से गिरी, 15 की मौत

लेखन गजेंद्र
Apr 20, 2026
11:00 am
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के रामनगर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से नीचे गिर गई, जिससे 15 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा रामनगर-उधमपुर राजमार्ग पर खगोट क्षेत्र में हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। कम से कम 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई गंभीर हैं। हादसे के समय बस में 30 से अधिक लोग सवार थे।

हादसा

बस के परखच्चे उड़े

हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और उसके परखच्चे उड़ गए हैं। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन की टीम यात्रियों से पूछताछ कर रही है। मौके पर सेना के जवान भी बचाव कार्य में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर फिसल गई और सीधे नीचे लुढ़कती हुई चली गई।

बचाव

केंद्रीय मंत्री ने उपायुक्त से बात की

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर घटना की जानकारी देते हुए लिखा, 'अभी-अभी, उधमपुर के उपायुक्त मिंगा शेरपा से बात हुई। पता चला कि कनोट गांव में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। हादसे में रामनगर-उधमपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस शामिल थी। इसमें काफी लोगों के हताहत होने की आशंका है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। मैं स्थानीय प्रशासन और स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम के साथ संपर्क में हूं।'

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हादसे के बाद का दृश्य

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