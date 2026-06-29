यात्री की पिटाई का वायरल वीडियो: GRP सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, ट्रांसफर के साथ विभागीय जांच शुरू

डिप्टी अधीक्षक ने पुलिसकर्मी के शामिल होने की पुष्टि की

यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जब जयनगर जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन में यात्री सवार हो रहे थे। GRP अधिकारियों ने बताया कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब यात्री ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। डिप्टी अधीक्षक डीएच गौर ने इस मामले में सब इंस्पेक्टर आरएम राठौड़ के शामिल होने की पुष्टि की है और यह भी बताया कि वायरल हुआ वीडियो असली है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाली महिला ने दावा किया कि वह व्यक्ति अपने घर जा रहा था और उसे पीटने का कोई जायज कारण नहीं था।