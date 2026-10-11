दिल्ली में सामान्य हुई रेल सेवाएं, यात्रियों को मिलेगा टिकट का पूरा रिफंड
कुछ दिनों की अफरा-तफरी के बाद दिल्ली में ट्रेन सेवाएं एक बार फिर सामान्य हो गई हैं। यह परेशानी कुछ अहम स्टेशनों के पास हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण आई थी।
दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इन्हीं इंतजामों के चलते राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जैसी कई बड़ी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या उनके समय में बदलाव किया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
10 अक्टूबर को दिल्ली में रद्द हुई ट्रेनें, मिलेगा पूरा रिफंड
10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। वहीं, इंदौर से आने वाली कुछ ट्रेनें भी रद्द हुईं या उनके समय में बदलाव हुआ, जबकि मुंबई सेंट्रल से छूटने वाली ट्रेनों को 5 घंटे देरी से चलाया गया।
यदि आपकी यात्रा की योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, तो ताजा जानकारी के लिए आप भारतीय रेलवे के आधिकारिक चैनलों पर नजर रख सकते हैं। जिन यात्रियों के टिकट प्रभावित ट्रेनों में कन्फर्म थे, उन्हें उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेल अधिकारियों ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, और अब से सब कुछ सामान्य रहने की उम्मीद है।