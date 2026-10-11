दिल्ली में सामान्य हुई रेल सेवाएं, यात्रियों को मिलेगा टिकट का पूरा रिफंड

10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। वहीं, इंदौर से आने वाली कुछ ट्रेनें भी रद्द हुईं या उनके समय में बदलाव हुआ, जबकि मुंबई सेंट्रल से छूटने वाली ट्रेनों को 5 घंटे देरी से चलाया गया।

यदि आपकी यात्रा की योजना में कोई गड़बड़ी हुई है, तो ताजा जानकारी के लिए आप भारतीय रेलवे के आधिकारिक चैनलों पर नजर रख सकते हैं। जिन यात्रियों के टिकट प्रभावित ट्रेनों में कन्फर्म थे, उन्हें उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेल अधिकारियों ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है, और अब से सब कुछ सामान्य रहने की उम्मीद है।