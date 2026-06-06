सावधान! मध्य दिल्ली में महाजाम, CJP समर्थकों के प्रदर्शन से सड़कें ठप्प

मुख्य सड़कें जाम, मेट्रो लेने की सलाह

संसद मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ रोड और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर आप इस भीड़भाड़ वाले इलाके से बचना चाहते हैं, तो दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजीव चौक और पटेल चौक जैसे मेट्रो स्टेशन से यात्रा करना आपके लिए आसान होगा। यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रदर्शन वाले क्षेत्र से दूर रहें, दूसरे रास्ते चुनें और अपनी यात्रा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लेकर चलें।