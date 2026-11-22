दिल्ली में सोमवार को ट्रैफिक पर रहेगी दोहरी मार, VIP आवागमन और नगर कीर्तन है बड़ा कारण
दिल्लीवालों ध्यान दें! सोमवार को दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर राजघाट, मध्य और उत्तर दिल्ली के कुछ खास इलाकों में इसका असर दिखेगा। दरअसल, VIP आवागमन के साथ ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा। इसकी वजह से ITO चौक, शांतिवन चौक और राजघाट DTC डिपो जैसी प्रमुख सड़कों पर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच काफी भीड़भाड़ और जाम लग सकता है। अगर आप इन इलाकों से निकलने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप समय से पहले घर से निकलें या फिर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।
चांदनी चौक की यात्रा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय एक यात्रा निकाल रहा है। यह यात्रा चांदनी चौक से शुरू होकर नानक पियाओ साहिब तक पहुंचेगी और रास्ते में फतेहपुरी, घंटाघर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरेगी। जैसे-जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे सुचारु आवाजाही के लिए उनके निर्देशों का पालन करें। साफ कहें तो, अगर आप भीड़ में फंस जाते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने से सहूलियत होगी।