दिल्लीवालों ध्यान दें! सोमवार को दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर राजघाट, मध्य और उत्तर दिल्ली के कुछ खास इलाकों में इसका असर दिखेगा। दरअसल, VIP आवागमन के साथ ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा। इसकी वजह से ITO चौक, शांतिवन चौक और राजघाट DTC डिपो जैसी प्रमुख सड़कों पर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच काफी भीड़भाड़ और जाम लग सकता है। अगर आप इन इलाकों से निकलने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप समय से पहले घर से निकलें या फिर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।