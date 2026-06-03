अमेरिकी टैरिफ का दबाव: जबरन मजदूरी पर भारत-अमेरिका में निर्णायक व्यापारिक वार्ता

अमेरिका ने 10 से साढ़े 12 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा

अमेरिका चाहता है कि ये टैरिफ 10 से साढ़े 12 प्रतिशत तक हों। ये टैरिफ इस बात पर तय होंगे कि कोई देश जबरन मजदूरी रोकने के लिए कितनी सख्त कार्रवाई करता है। भारत को यह बात पसंद नहीं है कि उसे 'गैर-अनुपालक' (नॉन-कम्प्लायंट) बताया जाए। भारत चाहता है कि इस मुद्दे को अचानक जुर्माना लगाने की बजाय बातचीत से सुलझाया जाए। दोनों देशों की व्यापारिक टीमें अभी नई दिल्ली में बैठकें कर रही हैं। वे उम्मीद कर रही हैं कि कोई भी नया टैरिफ लागू होने से पहले ही एक निष्पक्ष समझौता हो जाए।