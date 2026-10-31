भारत-कनाडा के बीच G-20 में व्यापार और सुरक्षा पर हुई चर्चा

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा की अनीता आनंद से मुलाकात की। यह मुलाकात उनकी पिछली बातचीत की अगली कड़ी थी, जो नई दिल्ली में हुई थी।

इस बार बातचीत का मुख्य मुद्दा एक व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना था। इसके साथ ही, शिक्षा, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।