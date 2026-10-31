भारत-कनाडा के बीच G-20 में व्यापार और सुरक्षा पर हुई चर्चा
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा की अनीता आनंद से मुलाकात की। यह मुलाकात उनकी पिछली बातचीत की अगली कड़ी थी, जो नई दिल्ली में हुई थी।
इस बार बातचीत का मुख्य मुद्दा एक व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना था। इसके साथ ही, शिक्षा, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
नरेंद्र मोदी, मार्क कार्नी की नतीजों पर सहमति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने भी इस सकारात्मक माहौल को ठोस नतीजों में बदलने पर सहमति जताई।
दोनों नेताओं ने साफ किया कि वे चाहते हैं कि यह प्रगति सिर्फ दोनों देशों तक ही सीमित न रहे, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी योगदान दे। उनका लक्ष्य एक ऐसी मजबूत साझेदारी बनाना है, जिससे न केवल दोनों देशों को फायदा हो, बल्कि यह पूरी दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा का मार्ग भी प्रशस्त करे।