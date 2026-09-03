पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर, धंसी पटरियों ने थामी उत्तर-दक्षिण की रफ्तार

पश्चिम बंगाल के हावड़ा-मालदा मंडल में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण टिलपारा और न्यू फरक्का के पास रेलवे पटरियों के नीचे की जमीन धंस गई। इस घटना से उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा और कई गाड़ियां देर से चलने लगीं।