दिल्ली-NCR पर दोहरी मार: यमुना में जहरीले झाग, हवा हुई दमघोंटू

बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू किया है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, और गैर-जरूरी कामों के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग गई है।

हालांकि, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और यमुना को साफ करने के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, फिर भी यह झाग वाली समस्या बार-बार लौट आती है।