दिल्ली-NCR पर दोहरी मार: यमुना में जहरीले झाग, हवा हुई दमघोंटू
देश
दिल्ली-NCR इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। यमुना नदी पर फिर से घना, जहरीला झाग लौट आया है, और हवा की गुणवत्ता भी खराब स्तर पर पहुंच गई है।
जहां श्रीनिवासपुरी जैसे कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहीं दूसरी जगहों पर AQI 180 के पार चला गया है। हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 कण ही इसकी मुख्य वजह हैं।
अधिकारियों ने GRAP का पहला चरण लागू किया
बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू किया है। इसके तहत अब रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा, और गैर-जरूरी कामों के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग गई है।
हालांकि, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और यमुना को साफ करने के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, फिर भी यह झाग वाली समस्या बार-बार लौट आती है।