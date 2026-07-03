हिमाचल में काल बनी बारिश: 2 ने गंवाई जान, कंडक्टर पर गिरी चट्टानें
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हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पंजाब से आया एक पर्यटक कसोल की एक नदी में नहाते हुए डूब गया। वहीं, लाहौल और स्पीति में HRTC बस के एक कंडक्टर की जान पत्थरों के गिरने से चली गई।
अंशतेज डूब गया, कंडक्टर ज्ञान सिंह की मौत हुई
पर्यटक अंशतेज कपूरथला का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। इस घटना के बाद कुल्लू प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में वे नदियों और तेज बहने वाली धाराओं से दूर रहें। लाहौल और स्पीति में, कंडक्टर ज्ञान सिंह की जान तब चली गई जब उनकी खड़ी बस के पास चट्टानें खिसक गईं।