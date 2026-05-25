तमिलनाडु में टोल का झटका! 60 प्लाजा पर बढ़े दाम, 100 रुपये तक महंगा हुआ सफर

आना-जाना 100 रुपये तक हुआ महंगी

चेन्नई-तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर-सेलम जैसे बड़े हाईवे प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़े शहरों के बीच राउंड ट्रिप 100 रुपये तक महंगी हो सकती है। इन प्लाजाओं के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए भी महीने का खर्च बढ़ गया है। फ्रेट ऑपरेटर्स खुश नहीं हैं: कुछ का कहना है कि इससे लॉजिस्टिक्स पर बोझ बढ़ रहा है और सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट की लागत पूरी हो चुकी है, तो फिर टोल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एन एच ए आई का कहना है कि हाइवे को अच्छी स्थिति में रखने के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी है और यह महंगाई के रुझानों के हिसाब से है।