तमिलनाडु में टोल का झटका! 60 प्लाजा पर बढ़े दाम, 100 रुपये तक महंगा हुआ सफर
तमिलनाडु के करीब 60 टोल प्लाजाओं पर 23 मई से टोल की दरें बढ़ा दी गई हैं। यह बढ़ोतरी करीब 2.5 से 2.7 प्रतिशत के बीच है, जिसका सीधा संबंध थोक मूल्य सूचकांक से है। ज्यादातर निजी वाहनों के लिए, एक तरफ की यात्रा का किराया वही रहेगा, लेकिन वापसी की यात्रा पर कई जगहों पर 5 रुपये और देने होंगे। अगर आप कोई कमर्शियल वाहन चलाते हैं या किसी टोल प्लाजा के पास रहते हैं, तो हर यात्रा पर 10 से 15 रुपये तक अतिरिक्त देने होंगे और मंथली पास के लिए भी 350 रुपये ज्यादा देने होंगे।
आना-जाना 100 रुपये तक हुआ महंगी
चेन्नई-तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर-सेलम जैसे बड़े हाईवे प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़े शहरों के बीच राउंड ट्रिप 100 रुपये तक महंगी हो सकती है। इन प्लाजाओं के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए भी महीने का खर्च बढ़ गया है। फ्रेट ऑपरेटर्स खुश नहीं हैं: कुछ का कहना है कि इससे लॉजिस्टिक्स पर बोझ बढ़ रहा है और सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट की लागत पूरी हो चुकी है, तो फिर टोल क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एन एच ए आई का कहना है कि हाइवे को अच्छी स्थिति में रखने के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी है और यह महंगाई के रुझानों के हिसाब से है।