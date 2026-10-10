केरलम कें नट्टिका प्लाजा पर टोल वसूली शुरू होते ही हुआ हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

केरलम के नट्टिका प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर टोल वसूली एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, यह सब बिना हंगामे के नहीं हुआ। विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे, जिसके बाद पुलिस को बीच में दखल देना पड़ा। स्थानीय लोग और अलग-अलग पार्टियों के सदस्य इस बात से नाराज हैं कि जब तक हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक ड्राइवरों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। टोल वसूली रोकने की कोशिश कर रहे SDPI और वेलफेयर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया।