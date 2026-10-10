केरलम कें नट्टिका प्लाजा पर टोल वसूली शुरू होते ही हुआ हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा
केरलम के नट्टिका प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर टोल वसूली एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, यह सब बिना हंगामे के नहीं हुआ। विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे, जिसके बाद पुलिस को बीच में दखल देना पड़ा। स्थानीय लोग और अलग-अलग पार्टियों के सदस्य इस बात से नाराज हैं कि जब तक हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक ड्राइवरों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। टोल वसूली रोकने की कोशिश कर रहे SDPI और वेलफेयर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया।
स्काइलार्क ग्रुप के टोल का हो रहा है विरोध
असल में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हाईवे के बड़े हिस्से, जैसे चावक्काड बाईपास और वदनप्पल्ली फ्लाईओवर, का काम अभी तक अधूरा है। अधिकारी भले ही दावा कर रहे हैं कि 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जब तक पूरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक टोल चुकाना सही नहीं है। इस टोल का संचालन स्काइलार्क ग्रुप कर रहा है। सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और स्थानीय विरोध के चलते, यह विवाद फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है।