दिल्ली-NCR में पारा 40 पार, झुलसाने वाली गर्मी; जानें कब मिलेगी राहत
आज दिल्ली और आसपास के शहरों में खूब गर्मी पड़ने वाली है। दिल्ली और गुरुग्राम में पारा 40 सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में 39 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फरीदाबाद में तापमान थोड़ा कम, करीब 32 सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 29 से 35 सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, यानी सूरज ढलने के बाद भी गर्मी से खास राहत नहीं मिलेगी।
शनिवार को दिल्ली क्षेत्र का तापमान 32 सेल्सियस पर
हवाएं हल्की चलेंगी, जिनकी रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। हालांकि, कहीं-कहीं हवा के तेज झोंके भी महसूस हो सकते हैं। पूरे इलाके में सूर्योदय सुबह 5:24 बजे से 5:36 बजे के बीच होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम 6:55 बजे से 7:19 बजे तक रहेगा। राहत की बात यह है कि यह गरमी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। आने वाले हफ्ते में तापमान गिरने लगेगा और अगले शनिवार तक यह 32 सेल्सियस के काफी करीब पहुंच जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।