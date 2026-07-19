दिल्ली-NCR में पारा 40 पार, झुलसाने वाली गर्मी; जानें कब मिलेगी राहत

हवाएं हल्की चलेंगी, जिनकी रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। हालांकि, कहीं-कहीं हवा के तेज झोंके भी महसूस हो सकते हैं। पूरे इलाके में सूर्योदय सुबह 5:24 बजे से 5:36 बजे के बीच होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम 6:55 बजे से 7:19 बजे तक रहेगा। राहत की बात यह है कि यह गरमी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। आने वाले हफ्ते में तापमान गिरने लगेगा और अगले शनिवार तक यह 32 सेल्सियस के काफी करीब पहुंच जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।