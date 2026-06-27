आज बैंक बंद, घर बैठे डिजिटल से सुलझाएं सारे बैंकिंग काम
आज पूरे भारत में बैंक चौथे शनिवार के चलते बंद रहेंगे, यह RBI के नियमों के तहत होता है। इस महीने बैंकों में कई छुट्टियां पड़ी हैं। 13 जून को दूसरा शनिवार था और उसके बाद हर रविवार (7, 14, 21, और 28 तारीख को) भी बैंक बंद थे। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आपको सोमवार तक इंतजार करना होगा। ज्यादातर जगहों पर सोमवार को बैंक खुल जाएंगे, लेकिन शिमला जैसे कुछ शहरों में सोमवार को भी छुट्टी रहेगी क्योंकि वहां संत गुरु कबीर जयंती है।
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू
बैंक शाखाएं बंद होने पर भी UPI, NEFT और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई बिल भरना है या किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ शहरों में पिछले ही हफ्ते मुहर्रम (25-26 जून) की लंबी छुट्टी खत्म हुई है। अब कुछ और क्षेत्रीय छुट्टियां आने वाली हैं, जैसे 29 जून को शिमला में और 30 जून को आइजोल में भी बैंक बंद रहेंगे।