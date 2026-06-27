आज बैंक बंद, घर बैठे डिजिटल से सुलझाएं सारे बैंकिंग काम देश Jun 27, 2026

आज पूरे भारत में बैंक चौथे शनिवार के चलते बंद रहेंगे, यह RBI के नियमों के तहत होता है। इस महीने बैंकों में कई छुट्टियां पड़ी हैं। 13 जून को दूसरा शनिवार था और उसके बाद हर रविवार (7, 14, 21, और 28 तारीख को) भी बैंक बंद थे। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो आपको सोमवार तक इंतजार करना होगा। ज्यादातर जगहों पर सोमवार को बैंक खुल जाएंगे, लेकिन शिमला जैसे कुछ शहरों में सोमवार को भी छुट्टी रहेगी क्योंकि वहां संत गुरु कबीर जयंती है।